İki kazada 7 kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

Bitlis ve Antalya'da meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Antalya'da, Masum Tuncel'in kullandığı otomobil, Volkan Aydın yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Tuncel ile aynı araçta bulunan Mehmet Ali, Barış ve Mecit Tuncel hayatını kaybetti. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Aydın ile İsmail Tuncel hastaneye kaldırıldı. Bitlis Ahlat'ta Maşallah Bozan'ın kullandığı arabayla Tekin Sevinci yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada Maşallah Bozan ile eşi Leyla Bozan ve bir çocuk hayatını kaybederken, yanlarında bulunan 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada TIR şoförü ise hafif yaralandı.