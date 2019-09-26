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depreminin ardından kritik uyarı! Ünlü kahini 'ten son dakika açıklaması

'da yaşanan 5.8'lik akıllara daha büyük bir deprem olacak mı sorularını getirdi. Konuyla ilgili dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan Hollandalı , İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. ekranlarında açıklamalarda bulunan Hoogerbeets, özellikle İstanbul depremi konusunda 'yi uyarıyordu.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 23:01 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 23:04
İstanbul depreminin ardından kritik uyarı! Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika açıklaması

Dünyanın en ünlü deprem tahmincilerinden biri olan Hollandalı Frank Hoogerbeets, İstanbul'da yaşanan son depremin ardından açıklamalarda bulundu. Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. AHaber ekranlarında açıklamalarda bulunan Hoogerbeets, özellikle İstanbul depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

Frank Hoogernnet: Kesinlikle daha da ciddileşecek gibi görünüyor

"İSTANBUL'UN BATI YAKASINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"
Hoogerbeets, ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' dedi. Marmara Denizi'nde 20 yıldır küçük depremler olduğunun altını çizen Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir deprem beklediğini söyledi.

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İstanbul depreminin ardından kritik uyarı! Ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten son dakika açıklaması
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