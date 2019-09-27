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namazı nasıl kılınır? kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

Müslümanlar için mübarek gün sayılan günü geldi çattı. İslam alemi açısından oldukça önemli olan bu günde vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için camilere dolup taşacak, eller semaya açılacak ve ibadetler yapılacak. " nasıl kılınır?" şeklinde araştırmalar yapanlar aynı zamanda ? Hangi dualar ve sureler okunur? şeklindeki sorulara da yanıt arıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun detaylı yanıtı…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 09:49
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

Müslüman alemi açısında mübarek gün olan gününün idrak edilmesi her vatandaş için oldukça önemlidir. Sevgi ve kardeşlik bağının, paylaşmanın önemli olduğu bu günde vatandaşlar " nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyorlar. Aynı zamanda hangi dualar okunur, sorularına da yanıt arayanlar konu ile ilgili bilgileri eksiksiz şekilde öğrenmek istiyorlar. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar..

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI'NDA HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin içeriğinden Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını bulabilir, hangi dualar ve surelerin okunacağını öğrenebilir, abdest alımı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Hangi dualar okunur?
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