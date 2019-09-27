Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Hangi dualar okunur?

Müslüman alemi açısında mübarek gün olan Cuma gününün idrak edilmesi her vatandaş için oldukça önemlidir. Sevgi ve kardeşlik bağının, paylaşmanın önemli olduğu bu günde vatandaşlar "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusuna yanıt arıyorlar. Aynı zamanda hangi dualar okunur, Cuma namazı kaç rekattır sorularına da yanıt arayanlar konu ile ilgili bilgileri eksiksiz şekilde öğrenmek istiyorlar. Peki Cuma namazı nasıl kılınır? Abdest nasıl alınır? İşte konu ile ilgili tüm detaylar..

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI'NDA HANGİ DUALAR VE SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Haberimizin içeriğinden Cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını bulabilir, hangi dualar ve surelerin okunacağını öğrenebilir, abdest alımı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.