Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur? İşte ayrıntılar

Müslüman alemi için en önemli günlerden olan Cuma gününde vatandaşlar bu güzel günü mutluluk ve huzur içerisinde geçiriyor. Her hafta olduğu gibi bu gün de müminler ibadetlerini yerine getirmek üzere camileri dolduracak. Tam bu noktada Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Sizler için hazırladığımız içerikte abdest alınışı, Cuma namazı kılınışı ile kaç rekat olduğuyla birlikte hangi dua ve surelerin okunduğunu da bulabileceksiniz. İşte detaylar…

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarında abdest nasıl alınır, Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar, sureler okunur sorularının cevaplarını bulabileceksiniz…

İşte detaylar;