Dünya 5’ten büyüktür Kapadokya semalarında

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşma büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesi'nce gökyüzüne taşındı. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balonunun sepetine İngilizce "İslam dünyasının umudu Türkiye'dir. Dünya beşten büyüktür" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu 3 metrelik pankart asıldı.Sıcak hava balon pilotu da olan TÜGVA Nevşehir İl Başkanı Oğuzhan Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu BM Genel Kurulunda bir kez daha görmüş olduk. Bizlerin de TÜGVA olarak onun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.Pankartı taşıyan sıcak hava balonu, farklı ülkelerden bölgeye gelen turistlerin sepete binmesinin ardından Uçhisar beldesi yakınlarından yükseldi. Yaklaşık bir saat boyunca Kapadokya semalarında süzülen balon, Göreme beldesi yakınlarına indi.