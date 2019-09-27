Haftanın Cuma mesajları yayınlandı! 2019 Resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri burada

İslam alemi için en özel günlerden biri olan bu Cuma gününde yine eller semaya yükselecek ve Müslümanlar ibadetlerini yapmak için camileri dolduracaklar. Günün ilk saatlerinden itibaren 'En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları' vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu anlamlı günü eş, dost, akraba ve sevdikleri ile yaşamak isteyen milyonlarca Müslüman için kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları ve sözleri için araştırmalarını Google üzerinde yoğunlaştırdı. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden göndermek için resimli Cuma mesajları ve sözleri araştıran vatandaşlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, KISA VE UZUN RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 EYLÜL 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.