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Sevgilisini asansör boşluğuna itti! ’dan kan donduran haberi!

’da yaşanan olayı adeta kan dondurdu! Üniversite öğrencisi genç kız, tartıştığı araştırma görevlisi arkadaşı tarafından itildiği sırada asansörün kapısının açılması sonucu asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken akılalmaz son dakika olayı apartmanın güvenlik kameralarına böyle yansıdı…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 19:09 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 19:11
Sevgilisini asansör boşluğuna itti! Konya’dan kan donduran son dakika haberi!

Kan donduran haberi! Olay, 25 Eylül Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Tuğçe Ülkü Gürbüz (24), aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olan arkadaşı Mustafa Kafes ile gece saatlerinde arkadaşlarının oturduğu binaya geldi.

APARTMANDA KAVGA

İki arkadaş arasında apartmanın birinci kat apartman koridorunda bulundukları sırada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Kafes, arkadaşını tutarak asansör kapısına doğru savurdu.

Arkadaşının ittiği üniversiteli kız asansör boşluğuna düştü

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Sevgilisini asansör boşluğuna itti! Konya’dan kan donduran son dakika haberi!
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