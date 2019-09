Kandilli: 7 gerçeğini kabullenmeliyiz

İstanbul'da bir hafta içinde Silivri merkezli meydana gelen 4.7 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerle ilgili depremlerle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener şu açıklamaları yaptı:

Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nin içinden geçen bölümündeki son 30 yılda Kandilli gözlemleriyle bazı sayılar var. Orta segmente baktığımızda depremlerin daha çok doğu ve batı segmentin üzerinde olduğunu, orta segmentte nispeten daha az deprem olduğunu görüyoruz. 4.5'ten büyük depremlerin sadece bu segmentlerin doğusu ve batısında olduğuna dikkatimizi çekiyor.

Son 4 günde olan depremlerin de orta segmentin yakınında, hemen kuzeyinde olduğunu, artçıların da ana segmente yaklaştığın görüyoruz. Bu da 1766 depreminin olduğu fay. Şu anda 200'ün üzerinde deprem kaydettik ve bu sayı sürekli artıyor.

5.7 ve onun artçısı olan 4.7 depremlerinin olduğu yer ana fayın üzerinde. Yaklaşık 6-7 km kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı artçı şoklara baktığımızda bunların güneye ve doğuya doğru ilerlediğini, 4.4'lük artçı şokun da ana fayın üzerinde olduğunu görüyoruz.

Enerji birikiyor ve dışarı çıkacak, ne zaman çıkacağını bilmiyoruz ama. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim her an depreme hazır olmamız lazım.

Depremin ne zaman olacağını maalesef bilmiyoruz ama olacağını söyleyebilirim. Marmara'da olacak depremin büyüklüğünün 7 üzerinde olacağı zaten bilimsel olarak açıklanmış bir gerçek. '5.7'lik deprem oldu artık her şey geçmiştir' demek gerçekçi değil. 7 gerçeğini kabul edip ona göre tedbirli olmalıyız.