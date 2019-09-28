Siyam ikizleri derste

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Açık öğretim İlahiyat Yüksekokulu'na kaydı yapılan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, arkadaşlarıyla birlikte derslere katılmaya başladı. Türkoğlu ilçesi Kırmakaya köyünde 25 Aralık 2000'de siyam ikizleri olarak dünyaya gelen Sema ve Ayşe hayata sımsıkı sarıldı. Ayşe ve Sema üniversitede okuma hayaline SABAH Yazarı Hıncal Uluç ve Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sayesinde kavuştu. 150 puan barajına takılan siyam ikizlerinin durumunu öğrenen Uluç, "Emine Hanıma yürekten rica" yazısıyla ikizlere imkân verilmesini istemişti. Eğitim ve öğretime büyük önem veren Emine Erdoğan sayesinde Siyam ikizi kardeşler, engellilere sağlanan ek puan hakkından yararlanıp üniversiteye kayıt yaptırdı. Ayşe ve Sema, mutluluklarını SABAH'a anlattı: "Emine Hanım'ın desteği ile üniversite eğitim hayalimiz gerçek oldu. Türkiye ve dünyanın hayran olduğu lider Tayyip Erdoğan ve eşi ile tanışmak mutluluğumuzu ikiye katladı. Şimdi 3 annemiz var. Birisi bize 18 yıl emek veren bizi dünyaya getiren Hatice annemiz, ikincisi hayalimizin yolunu açan Emine Erdoğan ve diğeri de her türlü ihtiyacımızı karşılayan ve şefkat gösteren valimizin eşi Ruhan Özkan annemiz. Erdoğan ve eşi Emine Hanım'a üniversite diplomamızı hediye götüreceğiz."