Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi! İstanbul’da bir deprem daha oldu

26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 09:18, 09:10'da peş peşe depremler meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen deprem kısa süreli panik yaşattı. Depremlerin büyüklüğü ise 2.9 ve 3.6 şiddetinde olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER KORKUTTU

Kandilli Rasathanesi, 26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada son yirmi yılda böyle bir deprem olmadığını belirtmişti. O günden bu yana peş peşe yaşanan yüzlerce artçı deprem de vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

İşte bugün yaşanan son depremler;