Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi! İstanbul’da bir deprem daha oldu

Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ile listesi! ’da bir daha oldu

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan son dakika açıklamasına göre sabah saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. Yalova açıklarında gerçekleşen depremler ’da da hissedildi. Öte yandan 26 Eylül’den bu yana yaşanan artçı depremlerin sayısı da 300’ü aştı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın resmi internet sitesinden listesi de tedirgin olan vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, 29 Eylül Pazar en son ne zaman oldu? İşte son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 11:13
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi! İstanbul’da bir deprem daha oldu

26 Eylül'de 'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 09:18, 09:10'da peş peşe depremler meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen kısa süreli panik yaşattı. Depremlerin büyüklüğü ise 2.9 ve 3.6 şiddetinde olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre listesine buradan ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER KORKUTTU

Kandilli Rasathanesi, 26 Eylül'de İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem ile ilgili yaptığı açıklamada son yirmi yılda böyle bir deprem olmadığını belirtmişti. O günden bu yana peş peşe yaşanan yüzlerce artçı deprem de vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.

İşte bugün yaşanan son depremler;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi! İstanbul’da bir deprem daha oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN