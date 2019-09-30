Cani babayı oğlu yakalattı

Ayşe Özlem Bağdemir'in ağzı bantlı cesedinin oğlu Emre tarafından bulunduğu, babasının evden çıktığını görmesi üzerine ondan şüphelenip polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. Mezarlıkta yakalanan şüpheli baba Tuncay Tezcan ise, "İlacın etkisiyle maktulün bağırmasını önlemek amacıyla hobi malzemesi olarak kullandığı bantla ağzını bantladım…Pişmanım!" dedi.

İstanbul Fatih'te eşini gece uyuduğu sırada ağzını bantlamak suretiyle öldüren cani koca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede olaya ilişkin çarpıcı detaylar anlatıldı. İşte o detaylar…

ANNESİNİ AĞZI BANTLI HALDE BULDU

Olay günü Ayşe Özlem Bağdemir'in (45) oğlu Emre T.(20) 06.50 sularında eve anahtarıyla girdi. Annesini yatak odasında ağzı bantlı bir şekilde hareketsiz halde gördü. O esnada babası Tuncay Tezcan'ın evden çıkması üzerine annesini babasının öldürmüş olabileceğini düşünüp polise ihbarda bulundu.

BAŞUCUNA NOT BIRAKTI

İhbar sonrası eve gelen Emniyet güçlerinin yapmış olduğu inceleme sonucu hazırladığı rapor da iddianamede yer aldı. İddianamedeki raporda, maktulün boyun bölgesinden ağız bölgesine kadar sarılı olan kumaş ve üzerine koli bandı yapıştırılmış vaziyette olduğu belirtildi. Yatağının başucunda ise el yazısıyla "Bunu siz istediniz" cümlesinin yer aldığı bir not kâğıdı bulunduğu kaydedildi.

"ÇOCUKLARIMIN ISRARIYLA BİR ARAYA GELDİK"

Ölen kadının oğlunun beyanı ve not kâğıdının bulunması üzerine şüpheli baba Tuncay Tezcan Zeytinburnu Merkez Efendi Mezarlığı'nda gözaltına alındı. Şüpheli koca iddianameye yansıyan ifadesinde, 1993 yılında evlendiği eşinin 2011 yılında kendisini aldattığı için boşandığını söyledi. 2015 yılında tekrar bir araya geldiklerinden bahseden şüpheli, eşinin aldattığı kişiyle görüşmesine devam etmesi sonucu tekrar ayrıldıklarını ifade etti. 2017 yılında çocuklarının ısrarı üzerine tekrardan beraber yaşamaya başladıklarını kaydetti.

"İLACIN ETKİSİYLE AĞZINI BANTLADIM"

Şüpheli baba, olay günü eşi ile tartıştıklarını, çok sayıda ilaç içtiğini söyleyerek şunları kaydetti: "İlacın etkisiyle maktulün bağırmasını önlemek amacıyla hobi malzemesi olarak kullandığı bantla ağzını bantladım. Niyetim eşimi öldürmek değildi. Niyetim aslında intihar etmekti. Pişmanım!" dedi.

MÜEBBET TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Tuncay T. hakkında "Suç canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürme, eşi kasten öldürmek" suçlarından cezalandırılmasını etti. İlk duruşması geçtiğimiz günlerde görülen dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.