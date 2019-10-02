Fransa'dan sahte pasaportla alışverişe gelmiş

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adana'ya hava yoluyla gelen Fildişi Sahili uyruklu A.K'nin (17) pasaportunun sahte olduğu tespit edildi.

Fransa'da yaşayan ve bir arkadaşıyla Türkiye'ye giysi almaya geldiği belirtilen A.K, polislerce gözaltına alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından "Sahte belgeyle Türkiye'ye giriş yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.K'nin, sınır dışı edilmesi için Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

A.K. Fransa'ya gönderilirken, belgelerinde sorun olmayan yanındaki arkadaşı serbest bırakıldı.

Genç kızın, polisteki sorgusunda, Fransa'dan daha ucuz olduğu için Türkiye'ye alışveriş yapmaya geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi.