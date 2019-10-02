Son dakika: 6 yaşındaki çocuğu müzenin 10’uncu katından atmıştı... O olayda yeni gelişme!

İngiltere, bir süredir ülkenin başkenti Londra'da yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haberi konuşuyor. Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki bir çocuğu, Londra'daki ünlü sanat müzesi Tate Modern'ın 10. katından atan zanlı hakkında detaylar gün yüzüne çıktı. Her yıl binlerce ziyaretçi akınına uğrayan müzeye olay günü en az iki itfaiye ve 10 polis aracı geldi ve bir süre müzeyi terk etmelerine izin verilmediğini söyledi.

SANAT MÜZESİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR!

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 6 yaşındaki bir çocuğu modern sanat müzesi Tate Modern'ın 10. katından aşağı attığı öne sürülen 17 yaşındaki Fransız turist hakkında çıkan detaylar belli oldu.

İşte, son dakika haberinin detayları;