Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı

şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 yıl önce Türkiye birincilerinden biri olan Mustafa Ö. (17), köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son verdi. Mustafa Ö.’nün, sınıf arkadaşlarına intihar edeceğini söylediği, okul müdürünün de babasını arayıp durumu anlatarak, oğullarını psikiyatriste götürmesini istediği belirtildi. Mustafa Ö.'nün internet üzerinden intihara sürükleyen oyunlar oynamış olabileceğini öne süren aile, oğullarının kayıp cep telefonunun bulunmasını istedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:33 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:57
TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında Türkiye birincilerinden biri olup, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de baba Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen baba Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TEOG şampiyonu Mustafa'nın sır intiharı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN