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Bu da Munzur buzulu

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Bu da Munzur buzulu
ERZİNCAN-Tunceli arasındaki Munzur Dağları'nda 2015'te akademisyenler tarafından uydu üzerinden tespiti yapılarak keşfedilen buzul, yaklaşık 7 saatlik tırmanışın ardından görüntülendi. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en önemli yükseltilerden olan Munzur Dağları'nda 2015 yılında Öğretim Üyesi Cihan Bayrakdar, Zeynel Çılğın, Ergin Canpolat ve M. Fatih Döker tarafından yapılan çalışmalarda yeni bir buzulun varlığı saptanmıştı. Buzulun saptanmasıyla birlikte Türkiye'de envanteri tamamlandığı düşünülen buzullara bir yenisi daha eklenmişti. Munzur Dağları'nda bulunan 3 bin 468 rakımlı Akbaba Dağları'nın, 3 bin 310 metre rakımlı Şahintaşı Tepe'nin kuzey yamacında tespit edilen buzulun yüzey alanı 104 bin 587 metrekare, uzunluğu 410 metre, genişliği 386 metre ve kalınlığıysa maksimum 90 metre olan buzula "Şahintaşı" adı verilmişti. İHA
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Bu da Munzur buzulu
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