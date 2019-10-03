Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

'de operasyonu: 4 gözaltı

'de düzenlenen operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 12:18

Çan ilçesinde 26 Nisan tarihinde R.D., yabancı uyruklu kadın A.M. ile para karşılığı ilişki için anlaştı. R.D.'nin A.M. ile araç içerisindeyken birlikte olduğu esnada ölmesi üzerine, Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'örgütlü olarak bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçu'ndan soruşturma başlatıldı. 9 Temmuz'da başlatılan 2 ay süreli fiziki ve teknik takip neticesinde, 30 Eylül günü düzenlenen 4 ayrı operasyonda R.D., E.K ile Kırgızistan uyruklu M.S. ve A.M. gözaltına alındı. 4 şüphelinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 5 sım kart, 1 kredi kartı, 2 Kırgızistan pasaportu ele geçirildi. Savcılığın talimatı ile gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN