Uzungöl’de kaçak yapıların sahiplerine yıkım tebligatı

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Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Trabzon Çaykara'ya bağlı Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118 kaçak yapının yıkımı için ilçe belediyesı yapı sahiplerine tebligat göndermeye başladı.Yıkımlara 15 Ekim'den sonra başlanacağı bildirildi. Trabzon Valiliği'nden de Çaykara Belediyesi'ne bir yazı gönderilerek yıkım yapılacak yerlerin 5 Ekim'e kadar boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003'te de 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl'de son yıllarda ortaya çıkan çarpık yapılaşmaya Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'dur' denildi.