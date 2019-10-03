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’de kaçak yapıların sahiplerine yıkım tebligatı

ÖZGÜR ÖZDEMİR
ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Uzungöl’de kaçak yapıların sahiplerine yıkım tebligatı
Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Trabzon Çaykara'ya bağlı Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118 kaçak yapının yıkımı için ilçe belediyesı yapı sahiplerine tebligat göndermeye başladı.

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Yıkımlara 15 Ekim'den sonra başlanacağı bildirildi. Trabzon Valiliği'nden de Çaykara Belediyesi'ne bir yazı gönderilerek yıkım yapılacak yerlerin 5 Ekim'e kadar boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003'te de 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl'de son yıllarda ortaya çıkan çarpık yapılaşmaya Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'dur' denildi.
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Uzungöl’de kaçak yapıların sahiplerine yıkım tebligatı
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