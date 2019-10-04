EA Games 1 ay boyunca ücretsiz Origin üyeliği veriyor!

EA çevrimiçi oyun servisi Origin üzerinde iki aşamalı kimlij doğrulama sistemini yaygın hale getirmek için, yeni bir kampanya başlattı. Yapılan kampanyada ekim ayı içerisinde bu uygulamaya geçiş yapan kullanıcılara 3.99 euro değerindeki Origin Access Basic üyeliğini 1 ay boyunca ücretsiz verecek.

Oyun devinin Ulusal Siber Güvenlik Bilinci Ayı doğrultusunda bu kampanyayı başlattığı ve böylece bu sistemin yaygınlaşması için kullanıcıları teşvik amacıyla böyle bir yola başvurduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcıların bu sisteme geçip bir aylık ücretsiz üyelik sahibi olması için son tarih 31 Ekim olarak belirtildi.

Oricin Access Basic üyeliği, yüzlerce oyuna ücretsiz erişim imkanı ve yeni çıkan oyunlar için de 10 saatlik demene ve erken erişim imkanı sağlıyor.