Yasak aşk cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'nın programında yer yerinden oynadı!

Günün son dakika haberi Müge Anlı'nın programından geldi. Müge Anlı'nın programında yasak aşkına eşini öldürten kadın damgasını vurdu. 23 Ağustos'ta hayatını kaybeden Tuncay Demirel isimli şahsın ölümü şüpheli ölüm olarak geçiyordu. Bu şüpheli ölümden ise programda eşinin sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. 20 yıllık eşini 10 yıldır yasak aşk yaşayan sevgilisine öldürten Nazife Demirel herkesi şoke etti. Bu iddia ile çalkalanan programda yer yerinden oynadı. Eşinin uygunsuz görüntülerini gördüğü iddiası ise başka bir detay olarak kayıtlara geçti

İşte son dakika haberinin detayları…