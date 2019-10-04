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cinayetinde gelişmesi! 'nın programında yer yerinden oynadı!

'nın reyting rekorları kıran programında yaşanan gelişmesi herkesi şoke etti. 23 Ağustos'ta hayatını kaybeden isimli şahsın ölümü şüpheliydi. Konu Müge Anlı'nın programında araştırılırken yaşanan gelişmeler duyanları şoke etti. 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürten kadını duyanlar, duyduklarına inanamıyor. 10 yıllık yaşadığı adama 20 yıllık eşini öldürten , şüpheli ölümden sorumlu tutuluyor. İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.10.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 4.10.2019 08:10
Yasak aşk cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'nın programında yer yerinden oynadı!

Günün haberi 'nın programından geldi. Müge Anlı'nın programında yasak aşkına eşini öldürten kadın damgasını vurdu. 23 Ağustos'ta hayatını kaybeden isimli şahsın ölümü şüpheli ölüm olarak geçiyordu. Bu şüpheli ölümden ise programda eşinin sorumlu tutulduğu ortaya çıktı. 20 yıllık eşini 10 yıldır yaşayan sevgilisine öldürten herkesi şoke etti. Bu iddia ile çalkalanan programda yer yerinden oynadı. Eşinin uygunsuz görüntülerini gördüğü iddiası ise başka bir detay olarak kayıtlara geçti

İşte son dakika haberinin detayları…

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Yasak aşk cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'nın programında yer yerinden oynadı!
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