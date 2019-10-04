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İl Sağlık Müdürlüğünde korkutan

Kurumun hizmet binasının kalorifer dairesinde, fuel-oilden doğal gaza geçiş çalışması sırasında çıkan yangında, bir kişi dumandan etkilendi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019 18:45
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde korkutan yangın

Hızırbey Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının kalorifer dairesinde, bir firma çalışanlarınca, binanın ısınmasında kullanılan sistemde fuel-oilden doğal gaza geçiş çalışması yapılırken yangın çıktı.

Yangın sebebiyle olay yerine itfaiye ekipleri ile tedbir amacıyla ambulanslar sevk edildi.

Gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kalorifer dairesinde hasar oluştu.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir işçiye, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmaları sırasında çıkan yangının, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Usta, olay esnasında yoğun dumandan etkilenen işçinin de sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde korkutan yangın
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