Yakın zamanda büyük deprem yok

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İstanbul'da yaşanan ve yürekleri ağza getiren 4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin etkileri sürüyor. Tartışmaların odağında beklenen büyük deprem var. Çoğu deprem uzmanı, İstanbul'da 7 ve üzeri deprem ihtimaline işaret ediyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise toplumu korkutan bu yorumlara karşı çıkıyor. Üşümezsoy "Ben 1999 depreminden sonra da söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Yüz yılın beklenen depremi 1999 büyük Marmara depremiydi. Yakın zamanda Marmara'da beklenen büyük deprem yok" dedi. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği'nden emekli olan Üşümezsoy, kendisine "Hocam İstanbul'u terk edelim mi" diye sorulduğunu belirterek "Onları 'Fay stresini boşalttı' diye yanıtlıyorum" dedi. "Marmara boydan boya kırılacak" söylemlerini yanlış bulan Üşümezsoy şöyle konuştu: "Silivri çukurundaki stres İstanbul'daki depremin sebebiydi. Bizler büyük kırılmayı Kumburgaz çukurunda bekliyoruz. Burası 40 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre derinliğinde olduğu için en çok 6.5'lik deprem yapar. Yani 7 ya da 7.5'lik deprem yapmaz. Büyük deprem riski yok."Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan ise "İzmir'de deprem riski İstanbul'dan daha yüksek" açıklamasında bulundu. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi olmadan önce İzmir'de deprem master planı hazırlandığını belirten Murathan, "Bu planda İzmir Körfezi'ni güneyden çevreleyen ve doğudan batıya, Kemalpaşa'ya kadar uzanan 40 kilometrelik fay hattının 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretmesi durumunda yaşanabilecekleri ortaya konuluyor. İzmir 13 aktif fay üzerine kurulu bir kent. Bunlar 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar. Dünyada da yapılan araştırmalara göre İzmir, deprem riski en yüksek kentlerden biri" dedi.