Call Of Duty Mobile bilgisayardan nasıl oynanır? COD Mobil PC’den oynama…

1 Ekim itibariyle Android ve İOS işletim sistemlerinde oynamaya sunulan Call Of Duty Mobile önündeki 5 günlük süreçte çok iyi bir kullanıcıya sahip olmuş ve kendinden ses getirmeyi başarmıştı. Call Of Duty Mobile'i bekleyen kullanıcıları oyunu bir hayli beğenirken, bir müjdeli haber daha geldi. Oyunu bilgisayardan oynamak isteyen vatandaşlar için emilatör hizmeti de sunuldu.

EMİLATÖR İLE OYNANABİLECEK

Call of Duty Mobile, Gameloop Android emülatörü ile bilgisayar üzerinden klavye ve mouse desteği ile oynanabilecek. Yani bu sayede, yeni bir Call of Duty oyunu piyasaya sürülecek de diyebiliriz. Mobil platformda oynamak istemeyenler için, olumlu bir gelişme olduğunu belirtelim.

GameLoop emilatörü ile Call of Duty Mobile oynadığınız zaman, karşınıza yalnızca emilatör kullanan oyuncular çıkacak. Yani çapraz platform olmayacak. Akıllı telefon ya da tabletlerinden oynamayı düşünen kullanıcılar için sevindirici bir haber. Özel anahtar haritalama desteği ile, bilgisayar kullanıcıları ve mobil kullanıcılar ayrı tutulacak.