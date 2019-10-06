Kadıköy Adalar vapurundan atladı! Kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansıdı...

KadıköyAdalar vapurunda yaşanan olayda iddiaya göre genç bir kadın denize atladı. Olayı fark ederek deniz açılan Deniz Polisi ve Kıyı Emniyet ekipleri genç kadını kurtarmak için seferber oldu. Kurtarma anları saniye saniye kameralara yansıdı! İşte o anlar ve olayın detayları…
Giriş Tarihi: 6.10.2019 22:51Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 23:04
Kadıköy'den Adalar istikametine giden vapurdaki yolculardan genç kadın iddiaya göre denize atladı. Olay bugün saat 15:00 sıralarında yaşandı. Genç kadının vapurdan atladığını gören ekipler hemen harekete geçti.