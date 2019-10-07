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’nın programında yaşanan skandalından haberi! İlk kez konuştu!

'nın programında geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan skandalında gelişmesi yaşandı. Kocasını yasak aşkına öldürttüğü iddia edilen Nazife Demirel konu ile ilgili ilk kez konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan kadın çıkan uygunsuz görüntüleri ile ilgili verdiği detaylar izleyenleri şoke etti. 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitiren 'in ölüm sebebi ise hala araştırılıyor. İşte Müge Anlı programında yaşanan konu ile ilgili çarpıcı detaylar…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 15:40
Müge Anlı’nın programında yaşanan Nazife Demirel skandalından son dakika haberi! İlk kez konuştu!

ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden ile Tatlı Sert programından haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve kocasını yasak aşkına öldürtmekle suçlanan kadın , suskunluğunu ilk defa bozdu. 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitirdiği iddia edilen 'in ölüm sebebi hala araştırılırken tüm gözler Nazife Demirel'e çevrildi. Programda ortaya çıkan uygunsuz görüntülerin yer aldığı video ise bu iddiaları güçlendirdi. Nazife Demirel ise iddiaların odağı olunca konu ile ilgili herkesi şok edecek son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayla ile ilgili ayrıntılar…

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Müge Anlı’nın programında yaşanan Nazife Demirel skandalından son dakika haberi! İlk kez konuştu!
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