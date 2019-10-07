Müge Anlı’nın programında yaşanan Nazife Demirel skandalından son dakika haberi! İlk kez konuştu!

ATV ekranlarının reytingleri alt üst eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programından son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve kocasını yasak aşkına öldürtmekle suçlanan kadın Nazife Demirel, suskunluğunu ilk defa bozdu. 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitirdiği iddia edilen Tuncay Demirel'in ölüm sebebi hala araştırılırken tüm gözler Nazife Demirel'e çevrildi. Programda ortaya çıkan uygunsuz görüntülerin yer aldığı video ise bu iddiaları güçlendirdi. Nazife Demirel ise iddiaların odağı olunca konu ile ilgili herkesi şok edecek son dakika açıklamalarında bulundu.

İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayla ile ilgili ayrıntılar…