Tarihin sıfır noktası Belgrad yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen, Türkiye'nin farklı renkleri ve sesleriyle tanıtıldığı "Türkiye Haftası" etkinlikleri Göbeklitepe yılı kapsamında 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta gerçekleşecek. Tarihteki ilk kentlerin, bürokrasinin, yazının ve devletin ortaya çıktığı, tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe'nin tarih yolculuğundan alınan ilhamla hazırlanan "Türkiye Haftası" ile ülkemizin zenginlikleri tanıtılıyor. Belgrad'ın en önemli turistik noktası olan Kalemegdan, Göbeklitepe Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Keşfinden günümüze tarihsel yolculuğunun sergileneceği programda, Göbeklitepe'nin abidevî yapıtları Sırbistan halkının ilgisine sunulacak.