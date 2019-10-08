Bu ailenin size ihtiyacı var

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi'nde ikamet eden Arslan ailesi, zor günler geçiriyor. Petkim İlköğretim Okulu'nda 8. sınıfa geçen 13 yaşındaki Uğur Arslan, doğuştan tek böbrekli olarak dünyaya geldi. Tek böbreğiyle geçtiğimiz yıla kadar yaşamını sürdüren Uğur, bir süre sonra rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde Uğur'un tek böbreğinin de işlevini kaybettiği belirlendi. Yaklaşık bir ay önce İstanbul'da özel bir hastanede yapılan başarılı operasyon anneden oğluna nakil gerçekleştirildi. Ancak tedavi masrafları nedeniyle aile zor günler geçiriyor. Fırıncı ustası baba Murat Arslan, icralarla boğuşmak zorunda kaldı. Uğur dışında 2 çocuğu da daha olan Arslan ailesinin zor durumunu gören ve yardımcı olmak isteyen akrabaları İlkay Can, Arslan ailesi için yardım gecesi düzenlemeye karar verdi. Müzisyen olan İlkay Can, diğer müzisyen arkadaşları ile görüşüp ailenin yaklaşık 150 bin lirayı bulan borcunun ödenmesi amacıyla 23 Ekim'de 19.00 ile 23.00 arasında Yarımca Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenlemeye karar verdi. Biletlerin 25 liradan satılacağı yardım gecesinde Körfezli müzisyenlerin yanı sıra Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibinin de gösteri yapacağı öğrenildi.