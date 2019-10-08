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haberi: Engelli gencin boğazını kesip, cesedini yakmışlardı! O cinayette kan donduran detay!

İstanbul’da gerçekleşen cinayette kan donduran bir detayı ortaya çıktı! Edinilen bilgiye göre İstanbul’un Pendik ilçesi Aydos Ormanları’nda meydana gelen olayda, sağır ve dilsiz olan Abdulkadir Elgeni, 9 Ağustos günü kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis, engelli genci bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları’nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset bulundu. Cinayeti gerçekleştirenler yakalanırken, olayın detayları adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:47
Son dakika haberi: Engelli gencin boğazını kesip, cesedini yakmışlardı! O cinayette kan donduran detay!

Ajanslardan gelen bilgisine göre olay, İstanbul'un Pendik ilçesi Aydos Ormanları'nda meydana geldi. İddiaya göre sağır ve dilsiz olan Abdulkadir Elgeni (21) 9 Ağustos günü ağabeyi ile birlikte kıyafet almak için bir alışveriş merkezine gidip, eve döndükten sonra tekrar alışveriş merkezine gitmek istediğini söyleyerek evden ayrılmış ve bir daha haber alınamamıştı. Bunun üzerine aile kayıp başvurusunda bulundu.

BOĞAZI KESİLMİŞ VE YAKILMIŞ BİR CESET BULUNDU

Polis, engelli genci bulmak için çalışma başlatırken, Aydos Ormanları'nda boğazı kesilmiş ve yakılmış bir ceset bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset üzerinde kriminal çalışma yapıldı. DNA incelemesi sonucu cesedin Abdulkadir Elgeni'ye ait olduğu belirlendi.

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Son dakika haberi: Engelli gencin boğazını kesip, cesedini yakmışlardı! O cinayette kan donduran detay!
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