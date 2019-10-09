Arda Ayten’e D&R’dan sınırsız kitap

ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında 1 milyon TL kazanan üniversite öğrencisi Arda Ayten'e, "Çok kitap isteyip alamamıştım" sözü üzerine, D&R kitap sponsoru oldu.

Türkiye nefesini tutmuştu! Arda Ayten böyle milyoner oldu!

Tıp fakültesi öğrencisi Arda Ayten, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının finalinde İstiklal Marşı ile ilgili kritik soruyu bilerek 1 milyon TL'yi kazanmıştı. Bir anda Türkiye'nin gönlünde taht kuran 21 yaşındaki öğrenci, 'Çok kitap isteyip alamamıştım. Bu yarışmaya da çok kitap alabilmek için katıldım' diyerek kitap sevgisini gözler önüne serdi. Arda Ayten'in kitap sevgisine destek vermek için D&R devreye girerek üniversite öğrencisini Mecidiyeköy Trump Tower'daki mağzasında ağırladı. Burada genç öğrenciye, kitap okumayan gençleri kitap okumaya özendirecek harekette bulunduğu için sınırsız kitap sponsorluğu hediye edildi. D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, Arda Ayten'e, sınırsız kitap okuma çeki ve e-kitap okuyucusu e-kitap Kobo hediye ederek, "Kitap okuma konusundaki azmin, kitap okumayan gelecek kuşak için örnek teşkil edecek ve büyük katkı sağlayacaktır. Gençlerimiz okumanın başarıyı getirdiğini, farklı yönlerini ortaya çıkardığını görecek. Ülkemizin çok okuyan gençlere ihtiyacı var" dedi.



DAHA ÇOK KİTAP OKUYACAĞIM

Arda Ayten, "Ben yarışmaya daha fazla kitap almak için katılmıştım. Türk gençliğinin daha çok okuması gerektiğine inanıyorum. Finalde bildiğim, milli duyguları kabartan bir sorunun gelmesi beni sevindirdi. D&R'ın bu hediyesi de benim için büyük ikramiye kadar değerlidir. Bu benim için ikinci ikramiye oldu. Yılda 150 kitaptan 218'e çıkmıştım. Her yıl kitap okuma sayımı arttırıyordum. D&R ile daha da artacak" dedi.