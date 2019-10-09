Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dün tahliye kararı verilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tahliye işlemleri başladı. İçeride bulunan koli koli evraklar araçlara yüklendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 12:34 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 12:43
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı

26 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünden depremin ardından bazı bina ve kurumlar zarar gördü. Riskli binalara ise boşaltılma kararı verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu için hasarlı olduğu gerekçesi ile tahliye kararı verildi. Bağcılar Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'na, ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'ne, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ne taşınmasına karar verildi.

Sabah erken saatlerde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelen ekipler, içeride bulunan evrakları ve diğer malzemeleri kolileyerek dışarı çıkardılar. Dışarı çıkarılan koliler ve büyük poşetlere konulara, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ne taşınmak üzere araçlara yüklendi. Tahliye işlemlerinin gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bağcılar Gaziosmanpaşa okulunda bulunan öğrenciler ise bugün Plevne Ortaokulu'na giderek ders başı yaptılar.

Güngören'de tahliye kararı verilen Abdi İpekçi İlkokulu'nda taşınma başladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tahliyesine başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN