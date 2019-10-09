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Cezaevi firarisi saklandığı çatıda yakalandı

'de açık cezaevinden firar eden H.B., akrabasına ait evin çatısında saklanırken yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 12:42
Cezaevi firarisi saklandığı çatıda yakalandı

Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'Silahla tehdit, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma, hakaret, cinsel taciz, korku veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' suçlarından hükümlü olan H.B., 3 ay önce firar etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan H.B. için jandarma geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonunda H.B.'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmeneli köyündeki bir akrabasının evinin çatı katında saklandığı tespit edildi. 2 jandarma asayiş timi ve 1 jandarma trafik timi tarafından eve düzenlenen operasyonda H.B., saklandığı çatıda yakalandı. Gözaltına alınan H.B. hakkında Cumhuriyet savcının talimatıyla işlem başlatıldı.

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Cezaevi firarisi saklandığı çatıda yakalandı
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