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namazı nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar

Bir gününün daha huzuru yaşanıyor; mutluluğu da çevredeki insanlar ile paylaşılıyor. Her hafta bu mübarek günün anlam ve önemi gereğince coşkusunu bir başka yaşayan İslam âlemi, bugünü de aynı şekilde geçirecek. Öğle ezanı ile birlikte cuma namazı için camiler her zaman olduğu gibi yine dolacak, eller semaya kaldırılacak. Bu bağlamda da, 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız haberimiz aracılığıyla abdestin nasıl alınacağını öğrenebilir, akabinde cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisine ulaşabilirsiniz. İşte, diyanet bilgileri ile adım adım cuma namazı kılınışı...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 00:49
Cuma namazı nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar

İslam âlemi mübarek gününün huzurunu hissederken mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşmayı unutmuyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanı ile beraber Mübarek Cuma namazı için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükselecek. Bu anlamlı günde ibadetini gerçekleştirmek isteyen yurttaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin detaylarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Mübarek Cuma namazı kaç rekat, hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar
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