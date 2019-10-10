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'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

'nin Melikgazi ilçesinde dün tartıştığı eşini tabancayla öldüren ve saklandığı evde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 19:24
Kayseri'de eşini öldüren zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, tartıştığı eşi Gizem Vural D'yi (27) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Mehmet D'yi (32) kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Mehmet D, gazetecilerin soruları üzerine "pişman olduğunu" söyledi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

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Kayseri'de eşini öldüren zanlı tutuklandı
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