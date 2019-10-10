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Boşandığı eşi Fedai Varan tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazı bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut davasına, Türkiye'yi ayağa kaldıran olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesi damga vurdu. Görüntülerde, "Ben ölmek istemiyorum" diyen Emine Bulut'un sözlerinin ardından kardeşleri sanığa saldırdı. Görüntülerde, "anne lütfen ölme" diyen küçük kız ise yaşadığı dehşeti anlatırken sanığa, "o kişi benim babam değil" sözleriyle tepki gösterdi.Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren sanık Fedai Varan dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan tutuklu sanık Fedai Varan (43), maktul Emine Bulut'un ailesi ve çok sayıda avukat katıldı. Emine Bulut'un kızı F.B.V (10), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir salondan bağlandı. Yoğun güvenlik önlemi altında başlayan duruşmada, sanık Fedai Varan, "Ceza alacağımı biliyorum" derken, sanık avukatı Ersoy Aytaç ise "Görüntüler verilmedi, bu yüzden susma hakkımızı kullanacağız" diye konuştu. Aytaç, "Emine Bulut, öldürülmeden iki saat önce karokola sığınmıştır. Bulut'u korumayanlar da suçlu" dedi.Duruşmaya psikolog eşliğinde SEGBİS'le bağlanan 10 yaşındaki F.B.V. olay günü annesi Emine Bulut'la çarşıya gittiklerini peşlerinden "o kişi" dediği babası sanık Varan'ın geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Annem beni dolmuşa bindirip gönderecekti. O kişi arkamızdan gelip dolmuşa bindi. Annemin kolunu sıktı. Tişörtünü kaldırıp sanırım bıçağını gösterdi. Annem beni göndermek istedi. Ama ben gitmek istemedim. Sonra dolmuştan indik. Dönerciye girdik. Ben şöyle dışarıya baktığım an annemin boynuna sarılıp kestiğini gördüm. Ben engel olmaya çalıştım. Elimdeki poşetle ve tabletle kafasına vurdum. Ama engelleyemedim. Daha sonra ambulans geldi. Annemi götürdüler. Ben dedemi aradım. Geldi hastaneye gittik."İfadesinin ardından mahkeme başkanına, "o kişi benim babam değil. Onu da söylemiş olayım" diyen talihsiz kız, bir soru sormak istediğini söyledi. Başkanın, "sor bakalım" demesi üzerine 10 yaşındaki F.B.V, "Annemin telefonunu ne zaman vereceksiniz bize? İçinde fotoğrafları var da" dedi. Mahkeme başkanı da, "İşimizi bitirelim. Onu en kısa zamanda size vereceğiz" diye konuştu. Duruşmaya, Emine Bulut'un tutuklu bulunan kardeşi Bekir Bulut SEGBİS ile bağlanarak, "Bu adam, ablam 6 aylık hamileyken dövüp balkona atmış,kapıyı da üzerine kilitlemişti. Hamileyken ayrıldı" dedi. Anne Fadime Bulut ise sanığa, "Nasıl elin tuttu da kızının önünde annesini öldürdün. Kızının yüzüne nasıl bakacaksın? Kızın seni unutmayacak. Hâkim bey, bunun asılmasını istiyorum" diye feryat etti.Duruşmada, Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" dediği görüntüler de izlendi. Bulut'un kardeşleri sanık sandalyesindeki Fedai Varan'a saldırdı. Bir süre devam eden arbedenin ardından sanık, polisler tarafından salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanının talimatı üzerine aile fertleri de salondan çıkarıldı. Dava, 21 Ekim'e ertelendi.DURUŞMAYI izleyen Kadın ve Demokrasi Derneği üyeleri daha sonra yazılı açıklama yaptı: "Yaşama hakkı, insan haklarının temelini oluşturan mutlak bir haktır. Doğuştan sahip olduğumuz bu hakkın, insani ve vicdani duygulardan yoksun kişiler tarafından gasp edilmesi kabul edilemez. "Ölmek istemiyorum!" çığlıklarıyla hayattan koparılan Emine Bulut ve nice şiddet kurbanı için kanunların etkili ve caydırıcı olarak uygulanması büyük önem taşımaktadır."