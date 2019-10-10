Sanatçılardan Barış Pınarı Harekâtı’na destek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ünlü sanatçılar da sosyal medyadan destek verdi. İşte o mesajlar:Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır.İnanıyoruz ki Türkiye, toprak bütünlüğünü korumak ve terörün kökünü kazımak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Çiğ üslup, kibir ve tehdit haydutların tavrıdır. Dik durmak, hedefe yürümek ve gözünü budaktan sakınmamak ise yiğitlerin.Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale'de, Sakarya'da destan yazdı. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun.Allah'ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle.Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz.Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun.Yıllardır ülkemizi bölmek için Batılı güçlerin maşası olmuş terör örgütlerine karşı yapılan bu savaş da devletim, ordum ve Cumhurbaşkanı'nın yanında olmamdan dolayı linç edilmek benim için büyük onurdur, şeref madalyası gibi taşırım.Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etmek kimsenin harcı değildir.