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: 'nde silah sesleri!

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde iddiaya göre bir kişi çevreye silahla ateş açtı. Olayda 4 yaralandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:34
Son dakika: Kartal Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri!

Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

4 KİŞİ YARALANDI

Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı.

Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı. Buradan adliyenin otoparkına giriş yapılan kapı da güvenlik şeridi çekilerek girişlere kapatıldı.

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Son dakika: Kartal Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri!
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