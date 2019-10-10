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’yi gezen Arda’ya büyük ilgi

EVRİN GÜVENDİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
TBMM’yi gezen Arda’ya büyük ilgi
ATV'DE yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında 1 milyonluk soruyu bilen Arda Ayten dün Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuğu olarak TBMM'yi gezdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilen Ayten bir süre Genel Kurul'u izledi. Gazetecilerin ve Meclis çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği Arda Ayten çalışanlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Arda Ayten, yarışmayı kazanmasının ardından hayatında neler değiştiği sorusu üzerine "Hayat aynı" dedi ancak 1 milyon lira kazanmasının ardından 'akraba' sayısının arttığını söyledi.
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TBMM’yi gezen Arda’ya büyük ilgi
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