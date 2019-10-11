11 yıl sonra takipsizlik

İstanbul Şişli'deki evinin önünde 2008'de başına ve göğsüne aldığı iki kurşunla öldürülen Love Bar'ın işletmeci Engin Temel cinayeti hakkında yürütülen soruşturmada ilk karar çıktı. Engin Temel'in iş ve yakın arkadaşları da dahil olmak üzere 498 kişinin ifadesine başvuran savcılık, konuyla ilgili yapılan tüm ihbarları tek tek inceledi. Soruşturmayı yürüten Savcı Hidayet Sarıkaya, olayın faili veya faillerinin tespiti ve yakalanmasının mümkün olmadığı ve yapılan tüm araştırmalara rağmen şüphelilerin tespit edilemediği gerekçesiyle dosya hakkında daimi arama kararı çıkarttı. Dosya, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderildi. Temel'in öldürülmesi olayıyla ilgili aralarında, Can Remzi Kösem, Alirıza Özkan, Abdulmutalip Gençer ve Murat Yasan'ın bulunduğu 22 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Kararda, şüphelilerin Engin Temel'i öldürdüklerine veya öldürülmesine azmettirdiklerine dair dava açmaya yeterli somut delil ve şüphe elde edilemediği belirtildi.

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