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18 asırlık '' ’nın sembollerinden biri olacak

Misket elmasıyla ünlü ’nın sembollerinden biri olacak 1800 yıllık elma figürlü mozaiğin yakında sergilenmesine başlanacak. Amasya Valisi Dr. Osman Varol, ’nde teşhir edilmesi için insiyatif aldıkları mozaiğin hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 21:34
18 asırlık 'elmalı mozaik' Amasya’nın sembollerinden biri olacak

2013 yılında Yavru köyü yakınlarında yapılan arkeolojik kazılar sonucu bulunan elma ağacı ve keklik figürlü mozaik, misket elmasıyla ünlü şehirde heyecan oluşturmuştu.

Amasya Müze Müdürlüğü deposuna kaldırılması sonrası sergilenmesi için insiyatif aldıkları mozaiğin konuşlandırılacağı alandaki çalışmayla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ve Müze Müdürü Celal Özdemir'den bilgiler alan Vali Varol, tarihi şehrin sembollerinden biri olacak mozaiğin yeniden hayat bulmasıyla önemli ölçüde ziyaretçi kitlesi çekeceğine inandığını belirtti.

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18 asırlık 'elmalı mozaik' Amasya’nın sembollerinden biri olacak
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