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72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı

’da evine gelen 37 yaşındaki şahsı tabanca ile vurarak öldüren 72 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:15 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 17:20
72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı

Olay, dün merkeze bağlı Örençay köyünde C.T.'ye ait evde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası 72 yaşındaki C.T. ile Mustafa Çapar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.T. belindeki silahı çıkartarak Mustafa Çapar'a 4-5 el ateş edip öldürdü. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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72 yaşında katil olan zanlı tutuklandı
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