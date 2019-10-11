Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

'ın Malkara ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 12:03
Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı

Malkara'nın Yenidibek Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aralarında kadınların da bulunduğu kavgada taş ve sopalar kullanılırken, yaşanan arbedeyi olay yerine gelen jandarma ekipleri önledi.

Kavgada aynı aileden L.D. (31), Ü.D. (18), H.D. (20) ve Y.D.(14) yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Son Dakika: İstanbul'da bir hastanede doktorlar arasında bıçaklar çekildi! Bir doktor yaşamını yitirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Akrabalar arasında taşlı, sopalı kavga: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN