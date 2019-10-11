Arda Ayten, Mehmet Akif Ersoy müzesini gezdi

BUGÜN NELER OLDU

atv'deyayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bildiği 1 milyonluk soruda 10 kıtalık İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan üniversite öğrencisi Arda Ayten, Mehmet Akif Ersoy'un Ankara'daki müzesini gezdi. Yarışmada İstiklal Marşı ile ilgili soruyu bilerek, 1 milyon lira kazanan Arda Ayten, önceki gün Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine gittiği Ankara 'da kendisine ödül kazandıran İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni de ziyaret etti. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Arda Ayten fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Tıp Fakültesi öğrencisi genç, paylaştığı fotoğraflarının altına ise "Bir asır önce İstiklal marşından kazandığı parayı reddedip bugün benim İstiklal Marşı sorusu ile yarışmayı kazanmam da ayrıca güzel oldu" diye yazdı.