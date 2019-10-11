Cuma namazı saat kaçta? 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma namazı saatleri

İslam alemini yakından ilgilendiren mübarek Cuma günü nihayet geldi. Bugün yine camiler dolup taşacak, ibadetler yerine getirilecek. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar '' Cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt ararken, 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Türkiye'nin dört bir yanından camilerden ezan sesi yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma namazı saatlerini duyurdu.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 11 EKİM

Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenebilir, il il detaylı Cuma namazı saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.