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saat kaçta? 11 Ekim , , ve il il cuma namazı saatleri

Mübarek Cuma günü geldi çattı. Bugün de her Cuma olduğu gibi camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Türkiye’nin 81 ilinde namaz saatleri değişiklik göstermektedir. Hal böyle olunca ‘’11 Ekim , , ve il il saatleri kaçta?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? Haberimizin devamında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il

Giriş Tarihi: 11.10.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 12:30
Cuma namazı saat kaçta? 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma namazı saatleri

İslam alemini yakından ilgilendiren mübarek Cuma günü nihayet geldi. Bugün yine camiler dolup taşacak, ibadetler yerine getirilecek. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar '' saat kaçta?'' sorusuna yanıt ararken, 11 Ekim , , ve il il cuma namazı saatlerini öğrenmek istiyor. Türkiye'nin dört bir yanından camilerden ezan sesi yükselecek. Diyanet İşleri Başkanlığı 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma namazı saatlerini duyurdu.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 11 EKİM

Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenebilir, il il detaylı Cuma namazı saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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Cuma namazı saat kaçta? 11 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara ve il il cuma namazı saatleri
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