Depremde hasar gören tarihi bina yıkılacak

BUGÜN NELER OLDU

Beyoğlu Ayhan Işık Sokakta depremden hasar gördüğü ve öne eğildiği belirtilen 2. Derece tarihi binanın yıkılmasına karar verildi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yaptığı incelemede bina içinde genişletme amacıyla bazı tahribatlar yapıldığı ve binanın ileriye doğru gelmesine neden olunduğu tespit edildi. Güçlendirme çalışmasının binanın güvenliğini sağlamayacağı endişesiyle yıkılmasına karar verildi. Ancak bu kez de yıkım sırasında çökme riskine karşı önce çelik borularla binanın önce güçlendirileceği daha sonra ise üst kısımlarından yıkılmaya başlanacağı kaydedildi.