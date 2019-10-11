Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Elazığ'da korkunç cinayet cinayet

'da korkunç cinayet

'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 18:48
Elazığ'da korkunç cinayet cinayet

Alınan bilgiye göre, Örençay köyünde ikamet eden C.T. (73) ile evine gelen arkadaşı Mustafa Çapar (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada C.T. üzerindeki tabancayla Çapar'a ateş etti.

Olayın ardından jandarmaya giden C.T. arkadaşını tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çapar'ın öldüğünü belirledi.

Çapar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ'da korkunç cinayet cinayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN