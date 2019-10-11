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Her gün sokak hayvanlarını besliyor

Bolu'da, 15 yıl önce eşinin ölümünün ardından evine aldığı köpekle hayvan sevgisi artan Mehmet Nezih Erkan (60), şu anda evde 7 köpekle yaşıyor. Sabah gün doğmadan evden çıkan Erkan, emekli maaşının büyük bir kısmını sokak hayvanları için harcayarak yüzlerce kedi ve köpeği besliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:39
Her gün sokak hayvanlarını besliyor

Bir elektrik dağıtım firmasından emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 2 çocuk babası Nezih Erkan, eşinin ölümünden sonra bir veterinerin kapısında bulduğu köpeği evine alarak beslemeye başladı. Zamanla hayvan sevgisi artan Erkan, Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı başka bir köpek ile evinde beslediği hayvan sayısını çoğalttı. Şu anda evinde 7 köpek besleyen Erkan, 4 yıl önce sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Zamanla sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen Erkan, her gün saat 05.00'ten saat 08.00'e kadar yüzlerce sokak hayvanını besliyor. Erkan, aracının 2 ay önce arıza yapması nedeniyle günlük kiraladığı ya da yakınlarından aldığı otomobillerle hayvanların bulunduğu bölgeye giderek hayvanları beslemeyi sürdürüyor.

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Her gün sokak hayvanlarını besliyor
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