Her gün sokak hayvanlarını besliyor

Bir elektrik dağıtım firmasından emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan 2 çocuk babası Nezih Erkan, eşinin ölümünden sonra bir veterinerin kapısında bulduğu köpeği evine alarak beslemeye başladı. Zamanla hayvan sevgisi artan Erkan, Bolu Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan aldığı başka bir köpek ile evinde beslediği hayvan sayısını çoğalttı. Şu anda evinde 7 köpek besleyen Erkan, 4 yıl önce sokak hayvanlarını da beslemeye başladı. Zamanla sokak hayvanlarını beslemeyi görev edinen Erkan, her gün saat 05.00'ten saat 08.00'e kadar yüzlerce sokak hayvanını besliyor. Erkan, aracının 2 ay önce arıza yapması nedeniyle günlük kiraladığı ya da yakınlarından aldığı otomobillerle hayvanların bulunduğu bölgeye giderek hayvanları beslemeyi sürdürüyor.