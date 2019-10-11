İlk sahne milyonların gönlünü fethetti

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın ı üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman' tanıtım videosuyla büyük ilgi gördü. Dizinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin ilk sezonuna dair ipuçlarının bulunduğu tanıtım, milyonlarca izlenme ve beğeni alırken kısa sürede farklı dillere çevrilerek binlerce övgü aldı.

Kuruluş Osman ilk fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.

Osman Bey'e hayat veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tanıtımdaki performansı çok beğenilirken Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri "Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.