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: ’da Rus kadın 13. Kattan düşerek öldü

Ajanslardan gelen haberine göre ’da bir kadın, iş hanının 13’üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu kadının üstünden çıkan ise herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 13:40
Son dakika: Bursa’da Rus kadın 13. Kattan düşerek öldü

Ajanslardan gelen son dakika bilgisine göre, Rus olduğu öğrenilen Elmira Maslenikova (54), Hacıilyas Mahallesi'ndeki bir iş hanının 13. katından aşağı düştü. Vatandaşlar büyük bir gürültü duyduğunu ve bir kadının kanlar içinde yerde yattığını görerek 112 acil servis ekiplerine haber verdi.

ÜSTÜNDEN PUSULA ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Elmira Maslenikova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının ölüm sebebi araştırılırken, üzerinden farklı dilde yazılı bir pusula çıktı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa’da Rus kadının sır ölümü

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Son dakika: Bursa’da Rus kadın 13. Kattan düşerek öldü
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