Bir Zamanlar Çukurova’da Selami Şahin rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 39'uncu bölümünde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Dizinin tümü birbirine bağlı nedenlerle çıkmaza giren 'aşk'ları, bu hafta duygu dolu bir şarkı eşliğinde izleyicinin gözünün önünden aktı.İzleyici, Çukurova'nın aşk hikâyelerini Selami Şahin'in klasikleşmiş 'Ben Sevdalı Sen Belalı' isimli şarkısı eşliğinde izledi. En sevilen aşk şarkılarından biri olan ve Türkiye'nin en ünlü sesleri tarafından defalarca seslendirilen şarkı, bu kez hepsi farklı yaralara sahip Çukurova'nın aşklarını anlattı. Müjgan'ı üzmemek ile Züleyha'yla hayatını geri almak arasındaki Yılmaz... Hayatını Yılmaz'la geçirmek için heyecan duyan Müjgan... Büyük aşkı Yılmaz'la gidip yaşananları unutmak ile evli bir kadın olarak verdiği sözleri tutmak arasında kalan Züleyha... Başkasını sevdiğini bile bile Züleyha'nın aşkı için her şeyi göze alan Demir... Aradan geçen bir ömre, kaybettiği ailesine rağmen hâlâ kalbi Hünkar için atan Fekeli... Çukurova'nın hakimiyeti ve oğlunun mutluluğu için her şeyi göze almışken Fekeli'ye baktıkça yüreği titreyen Hünkar... İmkansız aşıklar Selami Şahin'in doyumsuz sesi eşliğinde izleyiciye duygu seli yaşattı. Sahnenin yayınının ardından sosyal medya, şarkıya ve sahneye dair beğeni mesajları ile doldu.