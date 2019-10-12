Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Doktordan doktora 40 bıçak darbesi

Doktordan doktora 40 bıçak darbesi

Baltalimanı Hastanesi’nde “Az hasta bakma” tartışmasında doktor Yavuz Sümter, doktor Kaan Erol’u defalarca bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen Sümter tutuklandı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Doktordan doktora 40 bıçak darbesi
İstanbul'da doktorların hasta bakma tartışması ölümle sonuçlandı. Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde görevli doktor Yavuz Sümter (29) ile aynı hastanede doktor olan Kaan Erol'un (26) "az hastaya baktın" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Doktor Yavuz Sümter, kendisinden az çalışıp az hastaya baktığını iddia ettiği doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde dün 05.00'te meydana geldi. İddiaya göre; o gece izinli olan doktor Yavuz Sümter, elinde bir çantayla hastaneye geldi. Daha önce tartıştığı ve o gece nöbeti olan diğer doktor Kaan Erol (26) ile doktor odasında karşılaştı. İki doktor arasında bir kez daha "Az çalıştın" tartışması yaşandı. Doktor odasında bir araya gelen Kaan Erol, Yavuz Sümter'e kendisinden az çalıştığını ve az hasta baktığını söyledi. İki doktor arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'a defalarca sapladı. Çoğu kalp bölgesi olmak üzere vücudunda 40'ın üzerinde bıçak yarası tespit edilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Doktor Yavuz Sümter ise polis tarafından gözaltına alındı. Sümter'in çantasından sıra bir de satır çıktığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sümter tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde "Pişmanım" diyen Sümter'in, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktordan doktora 40 bıçak darbesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN