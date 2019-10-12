Doktordan doktora 40 bıçak darbesi

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İstanbul'da doktorların hasta bakma tartışması ölümle sonuçlandı. Sarıyer Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde görevli doktor Yavuz Sümter (29) ile aynı hastanede doktor olan Kaan Erol'un (26) "az hastaya baktın" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Doktor Yavuz Sümter, kendisinden az çalışıp az hastaya baktığını iddia ettiği doktor Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürdü.Olay, Baltalimanı Kemik Hastanesi'nde dün 05.00'te meydana geldi. İddiaya göre; o gece izinli olan doktor Yavuz Sümter, elinde bir çantayla hastaneye geldi. Daha önce tartıştığı ve o gece nöbeti olan diğer doktor Kaan Erol (26) ile doktor odasında karşılaştı. İki doktor arasında bir kez daha "Az çalıştın" tartışması yaşandı. Doktor odasında bir araya gelen Kaan Erol, Yavuz Sümter'e kendisinden az çalıştığını ve az hasta baktığını söyledi. İki doktor arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, kavga sırasında yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'a defalarca sapladı. Çoğu kalp bölgesi olmak üzere vücudunda 40'ın üzerinde bıçak yarası tespit edilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Doktor Yavuz Sümter ise polis tarafından gözaltına alındı. Sümter'in çantasından sıra bir de satır çıktığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sümter tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde "Pişmanım" diyen Sümter'in, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.