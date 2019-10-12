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Hamile hırsız damda yakalandı

Kapıları şampuan kutusu ve röntgen filmiyle açarak hırsızlık yaptığı belirlenen biri hamile 3 kadın apartmanın çatısında yakayı ele verdi

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Hamile hırsız damda yakalandı
Adana'da, 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Başak L. (24), 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz K. (25) ve 6 yıl 10 ay 10 gün cezası bulunan Kader Ç. (18), hırsızlık yapmak için Seyhan'daki bir apartmana girdi. Kadınların daire kapılarını zorladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerden biri asansörden, 2'si de merdivenlerden çıkarak kadınların peşine düştü. Kadınlar apartmanın çatısına kaçtı. Kovalamacanın ardından çatıda yakalanan ve sahte kimlik veren kadınların üzerinden, kilitli olmayan kapıları açmak için kullandıkları şampuan kutusu ve röntgen filmi çıktı. Kadınların 25 suç kaydı olan Kiraz K., 12 suç kaydı bulunan Başak L. ve 7 olaya karışan Kader Ç. olduğu tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezası olan Başak L. ve Kiraz K. tutuklanırken Kader Ç. ise hamile olduğu için ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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Hamile hırsız damda yakalandı
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