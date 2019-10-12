Hamile hırsız damda yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da, 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Başak L. (24), 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz K. (25) ve 6 yıl 10 ay 10 gün cezası bulunan Kader Ç. (18), hırsızlık yapmak için Seyhan'daki bir apartmana girdi. Kadınların daire kapılarını zorladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerden biri asansörden, 2'si de merdivenlerden çıkarak kadınların peşine düştü. Kadınlar apartmanın çatısına kaçtı. Kovalamacanın ardından çatıda yakalanan ve sahte kimlik veren kadınların üzerinden, kilitli olmayan kapıları açmak için kullandıkları şampuan kutusu ve röntgen filmi çıktı. Kadınların 25 suç kaydı olan Kiraz K., 12 suç kaydı bulunan Başak L. ve 7 olaya karışan Kader Ç. olduğu tespit edildi. Kesinleşmiş hapis cezası olan Başak L. ve Kiraz K. tutuklanırken Kader Ç. ise hamile olduğu için ev hapsi cezasına çarptırıldı.